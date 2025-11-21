ÅìËÌÅÅÎÏÅìÄÌ¸¶È¯¤Çµ­Ï¿ÉÔÀµ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿ÌäÂê¤ÇÀÄ¿¹¸©Ä£¤òË¬¤ì¡¢¼Õºá¤¹¤ëÀÐ»³°ì¹°¼ÒÄ¹¡Ê±¦¤«¤é2¿ÍÌÜ¡Ë¤é¡á21Æü¸á¸åÀÄ¿¹¸©¤ÎÅìËÌÅÅÎÏÅìÄÌ¸¶È¯¤Ç¿¯ÆþÂÐºöÀßÈ÷¤ÎÀ­Ç½»î¸³¤Ç¤Îµ­Ï¿ÉÔÀµ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢ÀÐ»³°ì¹°¼ÒÄ¹¤Ï21Æü¡¢¸©Ä£¤Ë¾®Ã«ÃÎÌéÉûÃÎ»ö¤òË¬¤Í¡Ö³ËÊª¼ÁËÉ¸î¤Ï¸·³Ê¤Ê´ÉÍýÂÐ±þ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿®Íê¤òÂ»¤Ê¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¿¼¤¯¤ª¤ï¤Ó¿½¤·¾å¤²¤ë¡£¸¶°øÊ¬ÀÏ¤È²þÁ±ºö¤Î¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤ë¡×¤ÈÄÄ¼Õ¤·¤¿¡£¾®Ã«ÉûÃÎ»ö¤Ï¡Ö¸¶»ÒÎÏ»ö¶È¼Ô¤Î