本作品は、ママリユーザーさんの体験談から再編成した作品です。ストーリーのメインである英麻には一つ年上の夫がおり、三人の子供達にも恵まれ幸せな暮らしを送っていました。そう、あの女性が現れるまでは――。英麻の友人・しずかは、浩太の不倫現場を目撃。英麻はその真実を浩太に突きつけます。嘘がバレた浩太はどうするのでしょう。『夫を狙うシングルマザー』第3話をごらんくださ