俳優平岡祐太（41）が21日、東京・COREDO室町テラス大屋根広場で、「パディントンの日本橋大冒険」記者発表会に出席した。同イベントは26年1月18日まで開催。重ね押しスタンプラリーやフォトスポット、スケートリンクなどのアクティビティーに加え、「パディントンの日本橋グルメ」としてCOREDO室町の飲食店と開発したコラボメニューを提供する。平岡は現在、舞台「ハリー・ポッターと呪いの子」でハリー・ポッターを演じている。