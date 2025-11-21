ヴァンダラーはドイツの自動車メーカーである。その歴史は複雑で、ドイツ自動車工業の縮図的色彩を帯びている。会社自体の設立は旧く1885年に遡るが、ヴァンダラーという名称が使われたのは1896年からである。【画像】今もアウディにその血統が受け継がれる、ヴァンダラーというメーカー（写真10点）結論から先に言うと、このメーカーの血統は今も生きており、それはアウディに受け継がれているのである。かいつまんでお話をすると