2025年〜2026年冬のスキー場の降雪量は、平年並みか平年よりやや多い傾向でしょう。日本海側スキー場の雪の量平年並みか多い傾向にこの冬は、12月前半までは高温傾向ですが、後半には日本列島に寒気が流れ込みやすくなります。気温は全国的に平年並みとなるでしょう。日本海側の降雪量は平年並みか多い見込みです。1月の気温は全国的に平年並み、2月の気温は北日本では平年並みとなり、東日本と西日本では平年並みか高くなる