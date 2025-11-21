６月３日に肺炎のため８９歳で亡くなった長嶋茂雄さんのお別れの会「ミスタージャイアンツ長嶋茂雄お別れの会」が２１日、東京ドームで行われた。午前の「関係者の部」には野球界１１００人、政界３０人、経済界８００人、メディア界３００人、スポーツ界４０人、交友関係・芸能界１８０人、その他３５０人の計約２８００人が参列した。野球界の参列者のうち「プロ野球ＯＢ・現役選手等一覧」は以下の通り（敬称略、五十