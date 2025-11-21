【アルティメットルミナス DAICON FILM版 帰ってきたウルトラマン】 11月21日 発表 バンダイは、カプセルトイ「アルティメットルミナス DAICON FILM版 帰ってきたウルトラマン」を公式Xアカウント「ガシャポン特撮部」にて発表した。 本商品は庵野秀明氏たちによるDAICON FILM制作の自主制作版の「帰ってきたウルトラマン」を元に発光ギミックを内蔵したカプセルフィギュア「アルティメットル