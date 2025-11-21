韓国の大ヒットドラマ「私の夫と結婚して」に出演し、一躍話題となった俳優のイ・イギョン（３６）が２１日、自身のインスタグラムに告訴状を公開し、プライベートに関するデマを拡散した人物を告訴することになったことを、自らの言葉で説明し、怒りをにじませた。最近ネット上で、イ・イギョンに関する悪質なデマを広めるドイツ人と主張する人物が現れ、後に「いたずらでやった」と謝罪するも、再び「暴露した内容は全て事実