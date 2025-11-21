歌舞伎の尾上左近改め三代目尾上辰之助襲名披露の記者会見が２１日、東京・銀座で開かれ、来年５月に東京・歌舞伎座の「團菊祭五月大歌舞伎」で三代目尾上辰之助を襲名する尾上左近（１９）、左近の父の尾上松緑（５０）、七代目尾上菊五郎（８３）、松竹の山根成之副社長が出席した。左近は「祖父が初めて名乗りまして、父が若くして名乗り、命を懸けて守りつないでくれた、私にとって大切な名前。継がせていただくからには生