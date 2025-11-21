クリーンビューティーブランドとして世界中で支持されている**rms beauty（アールエムエスビューティー）から、スキンケア成分を贅沢に配合した高機能コンシーラー「リバイタライズ ハイドラコンシーラー」**が2025年12月5日（金）に発売されます。内側から発光するようなツヤ感と、厚塗り感のない自然な仕上がりを叶える、新しいミディアムカバレッジ処方。 ◎軽や