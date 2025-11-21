１２月１４日にヨドコウ桜スタジアムで引退試合を行う元日本代表ＦＷ柿谷曜一朗氏（３５）が２１日、試合会場で取材に応じた。当日は大阪ダービーを意識して、柿谷氏がプレーするＣ大阪にゆかりのあるメンバーによる「ＯＳＡＫＡＰＩＮＫ（仮）」とＧ大阪の側「ＯＳＡＫＡＢＬＵＥ（仮）」が対戦する。「ＰＩＮＫ」には森島寛晃Ｃ大阪会長、香川真司（Ｃ大阪）、清武弘嗣（大分）、柿谷氏、乾貴士（清水）とＣ大阪を象徴的