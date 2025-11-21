¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥å¤Î¼óÅÔ¥À¥Ã¥«¶á¹Ù¤Ç¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É5.5¤ÎÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤ê¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â6¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¤Û¤«¡¢50¿Í°Ê¾å¤¬Éé½ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÃÏ¼ÁÄ´ºº½ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö¤Î21Æü¸áÁ°¡¢¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥å¤Î¼óÅÔ¥À¥Ã¥«¶á¹Ù¤Î¥Ê¥ë¥·¥ó¥Ç¥£ÉÕ¶á¤ÇÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ¿Ì¤Îµ¬ÌÏ¤ò¼¨¤¹¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É¤Ï5.5¡¢¿Ì¸»¤Î¿¼¤µ¤Ï¤ª¤è¤½10¥­¥í¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃÏ¿Ì¤ÎÍÉ¤ì¤Ç¥À¥Ã¥«¤Ë¤¢¤ë¥Ó¥ë¤Î¼ê¤¹¤ê¤¬ÊøÍî¤·¡¢ÄÌ¹Ô