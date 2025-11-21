乃木坂46の久保史緒里さんが、11月25日発売の『blt graph.vol.113』（東京ニュース通信社）で表紙・巻頭を飾ります。表紙、別冊付録ポスター、ポストカードの画像が公開されました。【写真】美しい…黒キャミ姿の久保史緒里さん表紙のカットは、彼女の表情がはっきりとわかるカット。白と黒との対照的な配色が、透明感溢れる彼女をより印象づけています。11月26、27日の「乃木坂46 久保史緒里 卒業コンサート」をもって、グループ