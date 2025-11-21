私はマナ。旦那のコウジと、息子2人（8才、5才）と暮らしています。現在私は、3人目を妊娠中。しかし旦那の妹アイカちゃんが、出産予定日の1週間前にハワイ挙式をすることに！旦那は私に何の相談もなしに息子たちを連れて行くことを決め、現地に4泊もするそうです。私は部外者なので黙っていますが、出産そっちのけで浮かれている様子にモヤモヤが募ります。母から「自分の気持ちを伝えるべき」と言われ、私は旦那に話を切り出し