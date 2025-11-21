ドラマ「絶対零度」で共演…「東宝シンデレラ」オーディションを最年少でグランプリ受賞してから3年。13歳女優が?憧れの大先輩?との2ショットを披露した。放送中のフジテレビドラマ「絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜」の第7話に、入院中の女の子・久野真由役で出演したことを報告したのは、女優の白山乃愛(13)。「撮影前は、大先輩の沢口靖子さんと共演させていただくことにとても緊張していましたが、『身長伸びたねー！頑張ろ