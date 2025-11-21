＜マイナビ ネクストヒロインゴルフツアーファイナル最終日◇21日◇PGM総成ゴルフクラブ(千葉県)◇6462ヤード・パー72＞ツアー外競技『マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー』最終戦の最終ラウンドが終了した。【写真】ビッグボーナス獲得にこの笑顔！今年のプロテストに合格した藤本愛菜が、今季2勝の早川夏未とのプレーオフを制し優勝賞金500万円を獲得した。トータル3アンダー・3位タイに小島彩夏、藤川玲奈、トータル1アン