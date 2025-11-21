¤¢¤´É¦¤ò¤¿¤¯¤ï¤¨?¥Ô¥ó¥¯È±?ºÊ¤È2¥·¥ç¥Ã¥ÈÉã¤ÏÍ­Ì¾±Ç²è´ÆÆÄ¡¢Êì¤ÏÂç½÷Í¥¡¢½ÇÉã¤Ï¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¸³Ø¾Þ¼õ¾Þºî²È¤Î53ºÐÇÐÍ¥¤¬?¹¬¤»?¤È¤Ä¤Å¤ëºÊ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Öº£Æü¤ÏºÊ¤ÎÃÂÀ¸Æü¡ª¡×¡Ö¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆËèÇ¯Æó¿Í¤Ç°ì½ï¤ËÇ¯¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤éÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤ó¤Æ¹¬¤»¤Ç¤¹¤ï¡£´¶¼Õ´¶¼Õ¤À¤ï¢ö¡×¤È¡¢ºÊ¤Ç²»³Ú²È¤ÎËÜÅÄ¤ß¤Á¤è(52)¤È¤Î¤ª½Ë¤¤2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÃÓÆâËüºî(53)¡£°ËÃ°½½»°¤µ¤ó(µýÇ¯64)¤ÈµÜ