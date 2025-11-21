＜ダンロップフェニックス2日目◇21日◇フェニックスカントリークラブ（宮崎県）◇7117ヤード・パー70＞現在賞金ランキング70位、5シーズン連続で保持してきた賞金シードに黄色信号が灯っている塚田よおすけがボギーなしの「66」で回り、トータル7アンダーで首位に並んだ。2016年の「日本ツアー選手権森ビルカップ」以来のツアー2勝目も見えてきたが、本人はシードも、優勝も「何にも考えてない」。結果ではなくゴルフができる喜