＜大王製紙エリエールレディス2日目◇21日◇エリエールゴルフクラブ松山(愛媛県)◇6595ヤード・パー71＞2021年7月のプロデビューから5年目、ツアー152試合目で佐久間朱莉が頂点に上り詰めた。史上6番目に若い22歳345日での戴冠。逆転の可能性を残していた神谷そらの予選落ちが決まった瞬間、今季のメルセデス・ランキング（MR）1位が確定した。他を寄せつけない圧倒的な力でつかみ取ったビッグタイトル。新女王は涙が止まらなか