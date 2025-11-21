2012年からすべての原子炉が停止していた東京電力・柏崎刈羽原発に大きな動きです。花角知事は11月21日に会見を開き、再稼働を容認する考えを示しました。この判断を下した花角知事を信任するかが12月県議会に諮られることになりますが、再稼働した場合、東京電力の原発としては福島第一原発事故後初めてとなります。 ■花角知事 柏崎刈羽原発の再稼働めぐり臨時会見へ 【齋藤正昂アナウンサー】「午前9時16分、花角知事が