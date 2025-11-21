鹿島アントラーズは2025年11月20日、チケットの不正転売をしているアカウントの特定と停止処分のため、公式リセール（再販）サービス以外でチケットを購入した人に対し、情報提供を呼びかけた。情報提供を提供した場合には、チケットの無効化や購入者へのペナルティーもないという。公式サイトで発表した。11月27日18時まで問い合わせを受け付けるとした。「不正転売を行ったアカウントの洗い出しを重視」鹿島アントラーズは、11月