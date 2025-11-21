会見で謝罪する県立がんセンターの酒井病院長（左から２人目）ら関係者＝２１日、県庁神奈川県立がんセンター（横浜市旭区）は２１日、看護師として約３カ月間勤務していた２０代女性職員を無資格で業務に従事させていたと発表した。看護師免許が未提出だったことを認識しながら看護業務に当たらせていたという。同センターは管理体制の甘さを認め、「資格管理のシステム整備、ガバナンス体制の強化は責務。責任は職員だけでな