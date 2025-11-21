山田洋次監督の最新作『TOKYOタクシー』の公開初日舞台あいさつが21日、都内にて開催。監督に加え、倍賞千恵子、木村拓哉、蒼井優、迫田孝也、優香、中島瑠菜、神野三鈴ら出演者も登壇し、作品にこめた熱い思いを語った。【写真】公開初日を迎え笑顔を見せる倍賞千恵子＆木村拓哉山田監督の91作目となる本作は、フランス映画『パリタクシー』を原作に新たな息吹を吹き込んだヒューマンドラマ。昭和・平成・令和と、日本に生き