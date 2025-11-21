モデル、タレント、プロ雀士として活躍する岡田紗佳が、21日までに自身のインスタグラムを更新。Mリーグからオフショットを公開し、ファンから称賛の声が上がっている。【写真】かわいいのにカッコいい対局中の岡田紗佳（ほか2枚）20日に行われたMリーグの対局では、アガリ4連発で今季初勝利を収めた岡田は「トップ、とったぞおおおおおおおおお！」とつづり、オフショットを複数公開。ピンクのリボンで髪をまとめた岡田のか