¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û¹ë²Ú½Ð±é¼Ô¤¬¡Ö»×¤¤½Ð¤Î°ì¶Ê¡×¤òÁª¤Ó¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«Ä°¤±¤Ê¤¤¡ÖÀ¼¡ß²Î¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¥«¥Ð¡¼¥½¥ó¥°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈCrosSing(¥¯¥í¥¹¥·¥ó¥°)¡£Âè79ÃÆ¤Ï¡¢¡Ø¤È¤¢¤ëËâ½Ñ¤Î¶Ø½ñÌÜÏ¿¡Ù¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹ Ìò¡¢¡ØRe:¥¼¥í¤«¤é»Ï¤á¤ë°ÛÀ¤³¦À¸³è¡Ù¥¯¥ë¥·¥å¡¦¥«¥ë¥¹¥Æ¥ó Ìò¡¢¡ØÊª¸ì¥·¥ê¡¼¥º¡Ù°¤ÎÉ¡¹ÌÚ·î²Ð Ìò¡¢¤Ê¤ÉÀ¼Í¥¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë°æ¸ýÍµ¹á¤¬CrosSing¤Ë2ÅÙÌÜ¤ÎÅÐ¾ì¡£¼«¿È¤â¾®Æü¸þÌ¤Íè Ìò¤È¤·¤Æ