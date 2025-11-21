２０２７年度前期の連続テレビ小説「巡（まわ）るスワン」で、主演を務めることが発表された女優の森田望智（みさと）のインスタグラムにファンから祝福の声が殺到している。森田は２１日までに自身のインスタグラムを更新し、映画の報告会に参加したことを報告。女優の浜辺美波とＳｎｏｗＭａｎの目黒蓮がダブル主演を務める映画「ほどなく、お別れです」（三木孝浩監督）に主演２人の同僚として出演する森田は「映画『ほど