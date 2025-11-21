来年５月に３代目尾上辰之助を襲名することが発表された尾上左近は、立役と女形の両面で目覚ましい飛躍を見せる若手のホープ。来年１月２０日に２０歳の誕生日を迎える。祖父の初代尾上辰之助（３代目松緑追贈）と父の尾上松緑が名乗った名跡を３代目として襲名する。代々、時代物の立役を得意とする家系だが、左近は昨年９月の歌舞伎座「妹背山婦女庭訓」で坂東玉三郎から女形の薫陶を受けた。今年は７、８月に「刀剣乱舞