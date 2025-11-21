元ＡＫＢ４８で女優の篠田麻里子が２１日までにＳＮＳを更新。ドラマのオフショットを公開して話題になってる。自身のインスタグラムにドラマ「水戸黄門」にて自身が演じた詩乃のオフショットを公開した。「最近のあれこれ」とつづり、「ドラマ撮影オフショットａｎｄ２０周年リハーサルあっという間に年末になりそうな予感」と投稿した。この投稿に「めっちゃかっこいいですね水戸黄門のドラマ楽しみにしてます」「くの