Mリーグ機構は「大和証券Mリーグ2025-26」、11月21日の第1試合に出場する4選手を発表した。全員が個人プラスを築いており、好調の波・風が4方向から卓を中心にぶつかる戦い。誰がこの中で上に立つか。【映像】好調4選手が対決4選手の中で最もポイントを稼いでいるのは渋谷ABEMAS・白鳥翔（連盟）。前日の第1試合にも出場したが3着でフィニッシュ。チームはリーグ8位に沈み、なかなか浮上のきっかけが掴めない。昨シーズン同様