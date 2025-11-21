Mリーグ機構は「大和証券Mリーグ2025-26」、11月21日の第1試合に出場する4選手を発表した。注目は19日に39歳のバースデーを迎えたU-NEXT Pirates・瑞原明奈（最高位戦）。既にチームメイトからはケーキをもらったが、今日は2日遅れてトップのプレゼントを自分に贈れるか。【映像】瑞原明奈、自らにバースデートップを贈れるかMリーガーとしても、すっかり経験豊富になった瑞原。美女ママ雀士として男性、女性問わず高い人気を