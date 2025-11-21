¹â»Ô»á¡Êº¸¡Ë¤ÈÂæÏÑ¤ÎÍêÀ¶ÆÁÁíÅý¡á4·î¡¢ÂæËÌ»Ô¡ÊÁíÅýÉÜÄó¶¡¡¦¶¦Æ±¡Ë¡ÚÂæËÌ¶¦Æ±¡ÛÂæÏÑÀ¯ÉÜ¤Ï21Æü¡¢ÅìµþÅÅÎÏÊ¡ÅçÂè1¸¶È¯»ö¸Î¸å¤ËÆ³Æþ¤·¤¿ÆüËÜ»º¿©ÉÊ¤ÎÍ¢Æþµ¬À©¤òÅ±ÇÑ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÍ×µá¤·¤Æ¤¤¤¿»ºÃÏ¾ÚÌÀ½ñ¤äÊü¼ÍÀ­Êª¼Á¤Î¸¡ººÊó¹ð½ñ¤¬É¬Í×¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£Ãæ¹ñ¤¬ÆüËÜ»º¿å»ºÊª¤ÎÍ¢Æþ¼êÂ³¤­¤òÄä»ß¤·¤¿¤Î¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢ÂæÏÑ¤ÎÍêÀ¶ÆÁÀ¯¸¢¤ÏÆüËÜ»ºÉÊ¤Î¾ÃÈñ¤Ç¹â»ÔÁáÉÄÀ¯¸¢¤ò»Ù±ç¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂæÏÑÀ¯ÉÜ¤Ï8·î²¼½Ü¤Ëµ¬À©Å±ÇÑ