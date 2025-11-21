国会内で集会を開き、性売買の現状について話す「Colabo（コラボ）」の仁藤夢乃代表（中央）＝21日午後東京のマッサージ店でタイ人少女が違法に働かされ、人身取引の被害者として保護された事件を受け、女性支援団体や専門家らが21日、国会で緊急集会を開いた。出席した大東文化大の斎藤百合子特任教授は「加害者の厳罰だけでなく、被害者の保護や支援までを含んだ包括的な人身取引禁止法が必要だ」と訴えた。新宿・歌舞伎町を