見取り図のリリーがコロナに罹患した際、大物芸能人から粋なサプライズがあったことを明かした。【映像】ドアを開けたら…粋なサプライズをした大物芸能人11月20日放送の『見取り図じゃん』では、令和の時代における「カッコよさ」（カッケェ）の定義を探求する企画が展開。本企画は、粋な男、アウトロー、ヤンキー、ちょいワル、正義の大罪といった、悪ガキたちが憧れた「カッケェ」男がどこにいるのかを問い、いつの時代も憧