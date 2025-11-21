７人組アイドルグループ・ＢＮＳＩ（ボンサイ）が、２ｎｄシングル「六等星」を１２月４日に配信リリースすることが２１日、発表された。２ｎｄシングルのタイトルは「六等星」。目立たずとも確かに存在する“僕たち”を重ねたエモーショナルな１曲で劣等感や孤独、すれ違いの痛みを抱えながら、それでも前に進もうとする心を静かに力強く描き出している。一新されたアーティスト写真は星の輝く夜空の下で新たな衣装をまとった