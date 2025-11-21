11月20日（木）の見取り図の冠バラエティ『見取り図じゃん』では、とにかくカッコいい話を語り合い、令和でも通じるカッケェ人間を目指す企画「やっぱり…カッケェ話」の後編が放送された。2020年に活動を終了したコントユニットが残した逸話とは…？【映像】伝説のコントユニットが使ったアレがまだ劇場に…憧れの先輩や大物の伝説級エピソードを語り合う同企画には、盛山晋太郎＆リリー（見取り図）、久保田かずのぶ（とろサーモ