¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡ËÃæ¹ñ¤¬¥Ñ¥Ê¥Þ¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤ËÂÐ¤·¡¢·×²è¤·¤Æ¤¤¤¿ÂæÏÑË¬Ìä¤ò¼è¤ê¤ä¤á¤ë¤è¤¦Í×µá¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£³°¸òÉô¡Ê³°Ì³¾Ê¡Ë¤Ï20Æü¡¢Ãæ¹ñ¤¬²£ÊÁ¤ÊÂÖÅÙ¤ÇÂ¾¹ñ¤ÎÆâÀ¯¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¡¢¼ç¸¢¹ñ²È¤ÈÂæÏÑ¤ÎÄÌ¾ï¤Ê¸òÎ®¡¦±ýÍè¤ÎË¸³²¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¶¯¤¯ÈóÆñ¤·¤¿¡£APÄÌ¿®¤Ï20Æü¡¢¥Ñ¥Ê¥Þ¤ËÃóºß¤¹¤ëÃæ¹ñ¤Î³°¸ò´±¤¬19Æü¡¢¥Ñ¥Ê¥Þ¤ÎµÄ°÷¤ËË¬Âæ¤Î¼è¤ê¤ä¤á¤òÍ×µá¤·¤¿¤È¤·¤Æ¥Ñ¥Ê¥Þ³°Ì³¾Ê¤ÈÊÆÃó¥Ñ¥Ê¥ÞÂç»È¤¬ÈãÈ½¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£¥Ñ¥Ê¥Þ³°Ì³