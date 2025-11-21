¹­Åì¾Ê¿¼¥»¥ó»Ô¤Ë½»¤à13ºÐ¤ÎÎ­¹ÀÑÇ¡Ê¥ê¥¦¡¦¥Ï¥ª¥é¥ó¡Ë¤¯¤ó¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢¥×¥í¤ÎBMX¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¶¥µ»¤Ç¡¢¹â¤µ2¡¥9¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Õ¥ê¥Ã¥×¡Ê¸åÊýÃèÊÖ¤ê¡Ë¤òÀ®¸ù¤µ¤»¡¢¡ÖºÇ¤â¹â¤¤BMX¥Ð¥Ã¥¯¥Õ¥ê¥Ã¥×¡×¤Î¥®¥Í¥¹À¤³¦µ­Ï¿¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎÁª¼ê¤¬2010Ç¯¤«¤éÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤¿µ­Ï¿¤òÇË¤ë²÷µó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊÄó¶¡/¿ÍÌ±ÌÖÆüËÜ¸ìÈÇ¡¦ÊÔ½¸/KM¡Ë