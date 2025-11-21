メジャー通算223勝、今季限りで現役を引退したクレイトン・カーショー投手は20日（日本時間21日）、米人気俳優ロブ・ロウのYouTubeチャンネルにリモート出演。2年間同僚として過ごしたドジャースの山本由伸投手について語った。 ■「まるで体操選手みたい」 米人気俳優ロブ・ロウのYouTubeチャンネル『Literally! with Rob Lowe』に出演したカーショーは、球団史上初の連覇を成し遂げ