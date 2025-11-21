いじめ重大化を防ぐための留意事項の例政府は21日、いじめ防止対策に関する関係省庁連絡会議を開き、いじめ重大化のプロセスや、防ぐための対応のポイントなど留意事項を取りまとめ公表した。教育現場に「しっかりと児童生徒の話を傾聴する」「いじめを許さない機運醸成を図る」など、必要な対応について専門家会議が国に提出した重大事態調査報告書を分析し、まとめた内容を掲載した。留意事項では「傍観者にならない環境づく