¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/21¡Û½÷Í¥¤ÎÌÄ³¤Í£¤¬11·î21Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤Î¥â¥Î¥¯¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÄ«¥É¥é½÷Í¥¡¢ÇØÃæ¤¶¤Ã¤¯¤ê¡õ²£´é¤¬¥»¥¯¥·¡¼¢¡ÌÄ³¤Í£¡¢ÈþÇØÃæºÝÎ©¤Ä¥ï¥ó¥Ô»ÑÈäÏªÌÄ³¤¤Ï¡¢¥¢¥ó¥Ë¥å¥¤¤ÊÉ½¾ð¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤¿¥â¥Î¥¯¥í¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£ÇØÃæÉôÊ¬¤¬Âç¤­¤¯³«¤¤¤¿¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ò¿È¤ËÅ»¤¤¡¢Èþ¤·¤¤ÇØÃæ¤¬ºÝÎ©¤Ä¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ö¡÷abema¡²drama¡²missking¡×¤È¼«¿È¤¬½Ð±é¤·