¼«Ì±ÅÞ¤¬°ÂÁ´ÊÝ¾ã´ØÏ¢3Ê¸½ñ¤Î²þÄê¤Ë¸þ¤±¤¿µÄÏÀ¤ò»Ï¤á¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤ÎÊóÆ»´±¤Ï¡ÖºÆ·³È÷¤ò²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ì±ÅÞ¤Ï20Æü¡¢¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀïÎ¬¤Ê¤É°ÂÁ´ÊÝ¾ã´ØÏ¢3Ê¸½ñ¤Î²þÄê¤Ë¸þ¤±¤¿µÄÏÀ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¡¢ÀïÆ®¤òÌÜÅª¤È¤·¤Ê¤¤5Îà·¿¤ÎÉð´ï¤Ë¸Â¤Ã¤ÆÍ¢½Ð¤òÇ§¤á¤ë¥ë¡¼¥ë¤ÎÅ±ÇÑ¤ä¡¢Èó³Ë»°¸¶Â§¤Î¸«Ä¾¤·¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤ò¹Ô¤¦²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤ÎÌÓÇ«ÊóÆ»´±¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë