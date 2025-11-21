２本足で立ち上がる姿で人気を博した、千葉市動物公園（千葉市若葉区）のレッサーパンダ「風太」（雄、２２歳）の歩みを紹介する浪曲が完成した。東京都在住の浪曲師・東家（あずまや）一太郎さん（４７）と、三味線を担当する曲師の美（みつ）さん（４４）夫妻が手がけた。２人は「浪曲を通して風太君のすごさ、命の尊さを伝えたい」と意気込んでいる。（大治有人）〽みんなのアイドル〜風太君〜（中略）レッサーパン