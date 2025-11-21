µìÅý°ì¶µ²ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë²ò»¶Ì¿Îá¤ò¤á¤°¤ëÅìµþ¹âºÛ¤Ç¤Î¿³Íý¤¬21Æü¡¢½ª·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¤³¦Ê¿ÏÂÅý°ì²ÈÄíÏ¢¹ç¡¢µìÅý°ì¶µ²ñ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤³¤È¤·3·î¡¢ÅìµþÃÏºÛ¤¬²ò»¶¤òÌ¿¤¸¤ë·èÄê¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶µÃÄÂ¦¤ÏÂ¨»þ¹³¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢Åìµþ¹âºÛ¤Ç¤ÏÈó¸ø³«¤Î¿³Íý¤¬Â³¤±¤é¤ì¡¢Àè·î¤Ë¤Ï¸½Ìò¿®¼Ô2¿Í¤Ø¤Î¾Ú¿Í¿ÒÌä¤â¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¶µÃÄÂ¦¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢21Æü¡¢ºÇ½ªÅª¤Ê¼çÄ¥½ñÌÌ¤òÄó½Ð¤·¡¢¡Ö½¸ÃÄÄ´Ää¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ê¤ÉÉÔÃÇ¤ÎÅØÎÏ¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²ò»¶Ì¿Îá