河村たかし前市長が計画を中止させていた、天白区の里山・相生山を貫く道路。広沢一郎市長は21日、一般の車が通行できる形で開通させる方針を表明しました。広沢名古屋市長：「弥富相生山線は緊急車両はもちろん、一般車の通行も可能といたします。自然環境と人の暮らしが共生する相生山の道を目指し、折衷案の整備を行ってまいります」相生山緑地を横断する「弥富相生山線」は、およそ8割の工事が進んでいましたが、河村前市