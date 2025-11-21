5»ù¤ÎÉã¤Ç¤¢¤ë¿ù±ºÂÀÍÛ¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¡¢¡Ø¡ÚGUÇúÇã¤¤¡Û²ÈÂ²¤Î´é¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢½©ÅßÊª·Ï¤òÂ·¤¨¤Þ¤·¤¿¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦Æ°²è¤òÅê¹Æ¡£º£²ó¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢¿ù±º¤µ¤ó¤¬¡ÚGU¡Û¤Ç¡¢²ÈÂ²¤ÎÅßÊª¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¹ØÆþ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡ª¤³¤ÎÃæ¤Ç¡¢Ãæ³Ø3Ç¯À¸¤ÎÄ¹ÃË¤È¡È¥¤¥í¥ÁÇã¤¤¡É¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¢ö¡Ú´ØÏ¢¡Û¿ù±ºÂÀÍÛ¡¢¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤·¤¿Ä«¤Ë¡ªÂç¿Í¤â»Ò¶¡¤â´ò¤·¤¤¡È¤´¤Ï¤ó¤Î¤ª¶¡¡É¤ò¾Ò²ð¡ÖºÇ¹â¤ËÈþÌ£¤·¤¤¤È»×¤¦¡×¿ù±º¤µ¤ó¤Ï¡¢