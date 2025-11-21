日本製鉄は11月19日、パナソニックオペレーショナルエクセレンスが主催するECOVC活動の表彰式で金賞を受賞したと発表した。パナソニック商品の競争力強化やCO2削減に貢献したサプライヤーに贈られるもので、同社のプレコート鋼板「ビューコートマット」の採用事例が評価されたという。金賞トロフィー○受賞の概要受賞対象となったのは「ヒートポンプ式温水暖房機筐体へのビューコートマットの適用」。パナソニックが欧州で展開する