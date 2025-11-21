就任から7年を経て、知事が決断しました。花角知事がさきほど臨時の記者会見を開き、柏崎刈羽原発の再稼働容認を表明しました。12月県議会に関連予算案を提出し可決され次第、国に回答します。 午後4時－ 県庁の記者会見室には県内外の報道陣が集結しました。 結論は－ ■花角英世知事 「柏崎刈羽原子力発電所の6号炉・7号炉の再稼動の方針について、国の対応を確認・確約をいただいた上で新潟県としては了解