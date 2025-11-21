11月21日、山下美月がInstagramを更新した。【写真】車の運転席に座ったクールビューティーSHOTなども公開山下は、自身のInstagramアカウントにて、同日発売の『CanCam』1月号の表紙を飾っていることを報告。続けて、「個人連載では、車の免許を取ったということで ジムニーでドライブしました」「たのしかったー！」とコメントし、カメラをじっと見つめる透明感あふれる写真や、メガネをかけたクールな装いで車の運転席に座ってい