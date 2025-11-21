ÇÐÍ¥¤ÎËÌÀî·Ê»Ò¤¬21Æü¡¢´ØÀ¾¤ÎÄ«¤Î´é¤È¤·¤Æ¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥«¥ó¥Æ¥ì¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ø¤è¡Á¤¤¥É¥ó¡ª¡Ù¡Ê·î¡Á¶âÁ°9¡§50¢¨´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û´ØÀ¾Ä¹¼÷ÈÖÁÈ¤Î´é¡¦±ß¹­»Ö¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿ËÌÀî·Ê»ÒÊ¼¸Ë½Ð¿È¤Ç¡¢¤Þ¤¿28Æü¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ï¡¼¡Ù¤Ç¤Ï´ØÀ¾ÊÛ¤ÇÏÃ¤¹Êì¿Æ¤ò±é¤¸¤¿ËÌÀî¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¤Î´é¤Ç¤â¤¢¤ë±ß¹­»Ö¤ä·îÄâÈ¬¸÷¤é¤È½ª»Ï´ØÀ¾ÊÛ¤Ç¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹­¤²¤¿¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ï24Æü¤Þ¤ÇÂçºå»ÔËÌ¶è¤ÎÀðÄ®¸ø±à¤È¥«