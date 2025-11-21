村上、岡本ともに高い評価を受けているようだ(C)Takamoto TOKUHARA/CoCoKARAnext、Getty Images和製大砲への関心が高まっている。現地時間11月20日、MLB公式サイトは、今オフにFAとなった打者のパワーランキングを発表した。【写真】山本由伸が村上宗隆と会食を楽しむ、実際の様子同ランキングはシーズンを通じて優れた成果を上げてきた野手や投手を、同サイト記者ら識者の集計で格付けしたもの。今回は今オフにFAとなった打者